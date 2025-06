Davvero a Shai Gilgeous-Alexander vengono fischiati troppi tiri liberi?

Shai Gilgeous-Alexander sfida le critiche e trasforma i fischi in applausi. La sua abilità nel conquistare tiri liberi non è solo un talento, ma un segno del suo impatto nel gioco. In un'era NBA dove il contatto è sempre più penalizzato, SGA dimostra che saper sfruttare ogni opportunità può fare la differenza. E tu, sei pronto a vedere come questa strategia influenzerà le prossime partite?

«Li prendo come un complimento»: scherzando e ridendo, commentando i cori che il pubblico di Minnesota gli ha dedicato per tutte le finali di Conference, Shai Gilgeous-Alexander ha ammesso quello che pensa della sua fama da free throw merchant, e cioè che indubbiamente sia una qualità e non qualcosa di cui vergognarsi. È un’accusa, quella di “sgraffignare tiri liberi”, traduciamo così, che insegue l’MVP in carica da tutta la stagione. Ma quanto c’è di vero? E quanto è invece solo un modo per sminuirne il talento? E, anche, subire tanti falli è davvero qualcosa di cui dovrebbe vergognarsi o comunque da stigmatizzare? STEADYPAYWALL PERCHÉ SGA SUBISCE TANTI FALLI Partiamo dai numeri: SGA in questa stagione regolare è andato in lunetta 8. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Davvero a Shai Gilgeous-Alexander vengono fischiati troppi tiri liberi?

