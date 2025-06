Davvero a Shai Gilgeous-Alexander vengono fischiati troppi falli a favore?

Shai Gilgeous-Alexander, protagonista del gioco e bersaglio di cori ironici, affronta con leggerezza il dibattito sui falli a favore. In un’epoca in cui il basket si fa sempre più strategico e i tiri liberi giocano un ruolo cruciale nelle partite, il suo approccio non è solo una difesa, ma un’affermazione del suo talento. In un mondo sportivo che spesso premia l'abilità di conquistare falli, la sua risposta solleva interrogativi sulla vera essenza del gioco.

«Li prendo come un complimento»: scherzando e ridendo, commentando i cori che il pubblico di Minnesota gli ha dedicato per tutte le finali di Conference, Shai Gilgeous-Alexander ha ammesso quello che pensa della sua fama da free throw merchant, e cioè che indubbiamente sia una qualità e non qualcosa di cui vergognarsi. È un'accusa, quella di "sgraffignare tiri liberi", traduciamo così, che insegue l'MVP in carica da tutta la stagione. Ma quanto c'è di vero? E quanto è invece solo un modo per sminuirne il talento? E, anche, subire tanti falli è davvero qualcosa di cui dovrebbe vergognarsi o comunque da stigmatizzare?

Davvero a Shai Gilgeous-Alexander vengono fischiati troppi tiri liberi? - Shai Gilgeous-Alexander sfida le critiche e trasforma i fischi in applausi. La sua abilità nel conquistare tiri liberi non è solo un talento, ma un segno del suo impatto nel gioco.

