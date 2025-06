David Juventus l’attaccante esce allo scoperto e annuncia | Non ho ancora nessun accordo coi bianconeri

Il calciomercato Juventus si infiamma con la recente dichiarazione di David, attaccante canadese del Lille: tra il desiderio di svelare la verità e l’incertezza delle trattative, il futuro del giovane bomber resta avvolto nel mistero. Le sue parole scuotono le speranze dei tifosi bianconeri, che attendono con ansia aggiornamenti ufficiali. Ma fino a quel momento, tutto è ancora possibile e il suo destino in bianconero potrebbe riservare sorprese inattese…

David Juventus, la rivelazione sul futuro dell’attaccante canadese: tutte le dichiarazioni del bomber sulla presunta firma coi bianconeri. Uno dei nomi caldi per il calciomercato Juve è quello di David, attaccante del Lille che ha salutato recentemente il club francese. Da qui a dire che potrà approdare in bianconero, però, ce ne passa. Questo concetto è stato esternato dallo stesso attaccante canadese in un’intervista a The Athletic. Ecco le parole del bomber, conteso anche dal Napoli. PAROLE – «Non ho firmato nulla, non c’è nessun accordo con la Juventus. Non si può mai sapere cosa riserverà il futuro, ma oggi non c’è nulla di definito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com