David Juventus i bianconeri sono in vantaggio e puntano l’attaccante canadese! Sarà decisiva questa mossa del club | le ultimissime

La Juventus si muove con determinazione sul mercato, puntando forte sull’attaccante canadese del Lille che potrebbe rivelarsi la mossa decisiva per rinforzare l’attacco. Con i bianconeri già in vantaggio, il club prepara l’assalto finale: sarà questa la trattativa che farà svoltare la stagione? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e le strategie dei nostri campioni in vista dell’estate.

David Juventus, i bianconeri sono in vantaggio per l'attaccante del Lille: tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato le possibili mosse del calciomercato Juve nella sessione estiva, soffermandosi sui nomi di David e Florentino ma anche sul possibile addio del bianconero Douglas Luiz. PAROLE – «David non è il centravanti che sta cercando il Napoli. La Juve è molto forte su David, è in vantaggio ma adesso tocca al management dare segnali se andare avanti. L'altro profilo è Florentino del Benfica, si dice possa essere il nuovo Pogba. Con Giuntoli l'operazione sembrava già fatta.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Durante l'intervista ai microfoni di '@TheAthleticFC ', Jonathan #David ha smentito di avere un accordo con la #Juventus, ma non ha chiuso la porta a un possibile trasferimento. Alla domanda sulla pressione che comporterebbe giocare in un club così Tweet live su X

#David: il #Napoli migliora l’offerta (già la più alta) per anticipare il summit #Juventus e l’irruzione di altri concorrenti. Previsti nuovi contatti. Gli agenti di David non hanno ancora fissato incontro con la Juve Tweet live su X