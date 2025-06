David Juventus i bianconeri accelerano | è lui la nuova priorità in attacco da battere la concorrenza di questi due club Le ultime

La Juventus accelera per Jonathan David, il talento che potrebbe rivoluzionare l'attacco bianconero. Con la concorrenza di due club agguerriti, la Vecchia Signora punta a rafforzare una rosa in cerca di riscatto. Questo acquisto non è solo una mossa strategica, ma un segnale chiaro: la Juve vuole tornare a dominare. La domanda è: riuscirà a convincere David? Il futuro della squadra potrebbe dipendere da questa scelta!

sul suo futuro. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Jonathan David, attaccante che ha lasciati a parametro zero il Lille e ormai da diverso tempo nel mirino del calciomercato Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri, che in queste settimane hanno lavorato a più riprese a questo colpo, potrebbero ora accelerare per battere la concorrenza in particolare di Inter e Napoli. Potrebbe essere lui il sostituto di Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, i bianconeri accelerano: è lui la nuova priorità in attacco, da battere la concorrenza di questi due club. Le ultime

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l'incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

???? Durante l'intervista ai microfoni di '@TheAthleticFC ????', Jonathan #David ha smentito di avere un accordo con la #Juventus, ma non ha chiuso la porta a un possibile trasferimento. Alla domanda sulla pressione che comporterebbe giocare in un club così Tweet live su X

??La #Juventus continua a mantenere i contatti con l’entourage di Jonathan #David. ???? Il club bianconero ora è in vantaggio sul #Napoli. ?? [@SkySport] Tweet live su X

#David: il #Napoli potrebbe chiudere in qualsiasi momento, ma ha deciso di fermarsi per 36-48 ore perché dal vertice con Conte potrebbero emergere necessità diverse. Per esempio un vice #Lukaku (#Bonny, che piace all’#Inter, e #Lucca restano in lista) per Tweet live su X

