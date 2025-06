David Juve il dettaglio che fa sognare | Il suo nome affascina i dirigenti bianconeri Lo scenario sul futuro dell’attaccante

David Juve sta facendo sognare i tifosi della Juventus: il giovane attaccante canadese, ex Lille, ha catturato l’attenzione dei dirigenti bianconeri con il suo talento. Con il futuro ancora da scrivere, il suo nome si fa strada come una possibile grande scommessa per rafforzare l’attacco e riportare la squadra ai vertici. Ma quali sono gli scenari e le novità sul suo possibile approdo a Torino? Scopriamolo insieme.

David Juve, il dettaglio che fa sognare i bianconeri per il futuro dell’attaccante: tutti gli aggiornamenti. Il nome di David, attaccante che ha lasciato ufficialmente il Lille, si scalda per il mercato Juve. Il bomber canadese, come riportato da Luca Marchetti a Sky Sport affascina i bianconeri che potrebbero puntare forte su di lui nella sessione estiva in attesa di capire il futuro di Dusan Vlahovic e di Randal Kolo Muani. PAROLE – «C’è il nome di David che affascina i dirigenti bianconeri». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, il dettaglio che fa sognare: «Il suo nome affascina i dirigenti bianconeri». Lo scenario sul futuro dell’attaccante

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

#David e #Florentino: sono questi i due fronti di calciomercato che stava già per definire #Giuntoli, ora la palla a #Comolli affinché la #Juventus non perda il treno. [@GiovaAlbanese] Tweet live su X

#MOMBLANO su ATTACCANTI #JUVE AGGIORNAMENTI #DAVID & #KOLOMUANI #ZAMPINI #ROSSI #SARICA SHOW INCREDIBILE su FINALE #CHAMPIONS e #INZAGHI ? https://youtu.be/jFBRLSxwags Tweet live su X