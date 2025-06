David a un passo ma Conte vuole Bonny | il motivo della scelta fa discutere

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e il Napoli sembra pronto a sorprendere con una decisione controversa: la preferenza di Conte per Bonny su David. Un cambio che solleva interrogativi sul futuro della squadra e sulle strategie in campo. Mentre il club punta a rinforzare il proprio organico, la scelta di Conte potrebbe rivelarsi decisiva. Riuscirà Bonny a riscattarsi e a contribuire al sogno scudetto? Segui le evoluzioni!

Sembrava fatta per Jonathan David al Napoli, ma Antonio Conte spinge invece per l’arrivo di Bonny: svelato il motivo della scelta che fa discutere. Sono iniziate le prime mosse di questo calciomercato estivo e il Napoli è già fortemente al lavoro per rinforzare il proprio organico. L’intenzione è quella di regalare un organico di livello a una squadra che ambisce alla riconferma in Serie A e che vuole giocarsi un ruolo importante anche nella UEFA Champions League. Tra le varie mission del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, c’è quella di rinforzare il reparto offensivo, con un occhio in particolare al ruolo della punta centrale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - David a un passo, ma Conte vuole Bonny: il motivo della scelta fa discutere

