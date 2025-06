Darfo Boario Terme droga venduta nell’hotel abbandonato | decapitata la banda dei pusher

A Darfo Boario Terme, un'operazione dei carabinieri ha decapitato una banda di pusher attiva in un hotel abbandonato. Questo intervento si inserisce in un trend più ampio di lotta al traffico di droga, che negli ultimi anni ha visto un aumento delle forze dell'ordine impegnate nel contrasto alle organizzazioni criminali. Un dato interessante? La Valle Camonica, un luogo di bellezze naturali, si è ritrovata sotto i riflettori per un motivo ben diverso.

Darfo Boario Terme, 4 giugno 2025 – Arresti per droga a Darfo Boario Terme e a Villa d’Ogna: in Valle Camonica e in Valle Seriana. In Valle Camonica i carabinieri della Compagnia di Breno, grazie a un capillare lavoro iniziato nel 2022 e articolatosi poi tra il 2023 e il 2024, hanno disfatto un’organizzazione criminale composta da tunisini tra i 20 e i 30 anni (tra cui una donna) dedita al traffico di droga. Il quartier generale. L’organizzazione era attiva nella bassa Valle Camonica e specie a Boario nelle pertinenze dell’ Hotel Terme, abbandonato da anni e nel passato sgomberato più volte. LÌ veniva conservata la droga e nel suo cortile si svolgeva la vendita di sostanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Darfo Boario Terme, droga venduta nell’hotel abbandonato: decapitata la banda dei pusher

Contenuti che potrebbero interessarti

Botte e accoltellamenti durante la festa del patrono di Darfo Boario Terme, due arresti per tentato omicidio - Durante i festeggiamenti per il patrono San Faustino a Darfo Boario Terme, la situazione è degenerata in violenza, con botte e accoltellamenti.

Segui queste discussioni su X

? Darfo Boario Terme, sfiora cavi dell’alta tensione mentre raccoglie ciliegie: 30enne folgorato da scarica elettrica devastante http://dlvr.it/TKzH0b #DarfoBoarioTerme #Ciliegie #Folgorazione #Sicurezza #VigiliDelFuoco Tweet live su X

Futuro Lab a Darfo Boario Terme: visioni e opportunità della Valcamonica Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Darfo Boario: tira fuori un machete durante il litigio, i carabinieri gli trovano la droga

Da quibrescia.it: Il 20enne è stato arrestato per la detenzione della droga ed è stato indagato per ... firma presso la stazione dei carabinieri di Darfo Boario Terme.

Droga e violazioni alla sorveglianza speciale: tre arresti tra Darfo e Pian Camuno

quibrescia.it scrive: Operazioni mirate dei carabinieri in Valle Camonica hanno portato all’arresto di tre persone tra Darfo Boario Terme e Pian Camuno ... di un pacchetto contenente droga. La perquisizione personale ...

Darfo Boario Terme, morto Alessio Gardin: il 30enne era stato folgorato mentre raccoglieva ciliegie

Si legge su msn.com: Il 30enne si è spento dopo 3 giorni di agonia: troppo gravi le lesioni causate domenica dalla scarica elettrica da 15mila volt mentre lavorava ...