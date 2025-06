Dance made in Italy a Punto Radio Cascina

Preparati a un pomeriggio esplosivo con le quattro regine della dance italiana! Oggi, alle 14, Punto Radio Cascina trasmette "Cartoline Digitali", dove Luca Doni e Alex Galli ti porteranno in un viaggio tra note indimenticabili. Da Neja a Melody Cast, queste icone stanno riscoprendo il loro splendore in un'epoca in cui la nostalgia per i grandi successi del passato incontra l’energia della musica contemporanea. Non perdere l’occasione di rivivere la magia!

Pisa, 4 giugno 2025 – Appuntamento alle 14 con le quattro regine della musica dance oggi in diretta fb su Punto Radio Cascina nel programma Cartoline Digitali, condotto da Luca Doni con Alex Galli, l'imbucato. Tornano alla ribalta quattro icone assolute della scena dance italiana: Neja, Nathalie Aarts (dei The Soundlovers), Kim Lukas e Melody Castellari uniscono la loro passione e le loro inconfondibili voci in "Just Follow Me", un inno alla rinascita e alla forza interiore. Prodotto da Melody Castellari, il brano è capace di conquistare sia chi ha vissuto l'epoca d'oro della dance, sia le nuove generazioni in cerca di ritmi travolgenti.

Ma dov’era l’Italia quando c’era da votare @gabryponte? Un brano dance potente, all’avanguardia, che esalta il Made in Italy e porta energia, visione e valore sul palco dell’@Eurovision_SMR! Dai giurati italiani mi aspettavo più di 6 punti, not comm Tweet live su X

