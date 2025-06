Dalle scorte di cibo ai presidi per uso veterinario un' azione solidale a sostegno del canile

Dalle scorte di cibo alle forniture veterinarie, un gesto di solidarietà che fa la differenza. L’iniziativa del Poliambulatorio F Medical di Ferrara, in collaborazione con l'Ambulatorio Odontoiatrico Lovely Dentist, si traduce in un aiuto concreto per gli animali e gli operatori del canile comunale. Nella giornata di... questa azione solidale dimostra come ogni piccolo gesto possa contribuire a migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe.

Persegue l'obiettivo di fornire un supporto concreto alle esigenze quotidiane degli animali e degli operatori del canile comunale di Ferrara l'iniziativa benefica avviata dal Poliambulatorio F Medical di Ferrara, in collaborazione con l'Ambulatorio Odontoiatrico Lovely Dentist. Nella giornata di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dalle scorte di cibo ai presidi per uso veterinario, un'azione solidale a sostegno del canile

Approfondisci con questi articoli

Furto alla mensa dei poveri: spariti soldi, vino e scorte di cibo - Un altro triste episodio di micro-criminalità scuote Modena: la mensa Ghirlandina, un punto di riferimento per i più bisognosi, è stata saccheggiata.

Segui queste discussioni su X

delle ferite. Che le scorte mediche sono estremamente scarse. Che alcuni dei pazienti sono stati aggrediti nelle zone di aiuto umanitario (GHF) mentre cercavano di procurarsi del cibo e molti sono arrivati in ospedale con ferite da arma da fuoco e gravi trau Tweet live su X

Siamo in emergenza cibo per i mici della colonia, in poco tempo stiamo esaurendo le scorte dell'umido, tenete in considerazione che sono più di 150 i gatti che vivono liberi ed accuditi al rifugio. Alleghiamo foto delle pappe che somministriamo abitualmente e Tweet live su X