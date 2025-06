Dalle auto ai gadget | perché il nuovo soft power della Cina incanta il mondo

La Cina sta conquistando il mondo con il suo soft power: auto futuristiche, smartphone da sogno e produzioni cinematografiche che catturano l'immaginazione globale. Questo nuovo fenomeno va oltre il semplice mercato; è un cambio di paradigma culturale. Le innovazioni cinesi non solo competono, ma possono anche ridefinire gli standard. Il loro fascino potrebbe segnare l'inizio di una nuova era di creatività e tecnologia a livello mondiale. Siete pronti a lasciarvi sorprendere?

Automobili futuristiche, ultra tecnologiche e dai design accattivanti. Smartphone che possono competere, se non superare, gli iPhone di Apple. Serie televisive e film che iniziano a piantare i semi in Asia per poi, chissà, riscuotere successo anche alle nostre latitudini. Videogiochi per dispositivi mobili e console tradizionali che registrano numeri da record. E poi l'ultima ciliegina sulla torta: i Labubu, dei pupazzetti apparentemente trascurabili a forma di strani animaletti pelosi, con le orecchie da coniglio e occhi enormi diventati nuovo sinonimo di collezionismo di lusso. Altro che panda, Grande Muraglia e riso alla cantonese: il nuovo soft power della Cina parla a giovani e giovanissimi, parla un linguaggio internazionale e, soprattutto, riscuote un successo clamoroso.

