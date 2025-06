Dalla moto volante ai robot futuristici | vi mostriamo il futuro tra i padiglioni del WMF| VIDEO

Preparati a scoprire un mondo in continua evoluzione, dove le innovazioni più incredibili prendono vita: dalla moto volante ai robot futuristici. Dal Guatemala alla Silicon Valley, passando per India e Grecia, il WMF 2024 a Bologna sarà il cuore pulsante di idee rivoluzionarie. Dal 4 al 6 giugno, un'occasione imperdibile per immergersi nel futuro dell'AI, delle startup e della tecnologia. Non perdere l’opportunità di essere protagonista di questa rivoluzione!

Dal Guatemala alla Silicon Valley, passando per l'India e la Grecia. Dal 4 al 6 giugno, la Fiera di Bologna ospita We Make Future (Wmf), tra i maggiori eventi internazionali dedicati all'intelligenza artificiale, alla tecnologia, alle startup e all'imprenditorialità. Ideato da Cosmano Lombardo.

