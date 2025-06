Dalla Cina al Michigan con un fungo letale Cosa sappiamo sul traffico di agenti patogeni

Dalla Cina al Michigan: un viaggio inquietante, quello di un fungo letale. Questo caso ha svelato una rete di traffico di agenti patogeni che solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza biologica. Le autorità federali hanno arrestato due cittadini cinesi, coinvolti in un'operazione che potrebbe minacciare la salute pubblica. Scopriamo insieme cosa c'è dietro questa storia e quali implicazioni ha per il nostro mondo interconnesso.

Le autoritĂ federali statunitensi hanno tratto in arresto due cittadini cinesi con l’accusa di aver contrabbandato negli Stati Uniti un agente patogeno biologico estremamente pericoloso. I due indagati sono Yunqing Jian, 33 anni, ricercatrice post-dottorato presso la University of Michigan, e il suo fidanzato, Zunyong Liu, 34 anni. Entrambi sono accusati di piĂą capi d’imputazione, tra cui cospirazione per frodare gli Stati Uniti, contrabbando di merci vietate nel Paese e false dichiarazioni agli investigatori. Il ritrovamento al porto d’ingresso Liu è entrato negli Stati Uniti il 27 luglio 2024 presso l’aeroporto metropolitano di Detroit, dichiarando alla dogana di volere far visita alla fidanzata prima di fare ritorno in Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net