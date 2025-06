Dalla Cina ai social Enrico Gardumi arriva in tv con Money Road

Dalla Cina ai social, Enrico Gardumi è il nuovo volto di Money Road su Sky. Ex imprenditore e giornalista, a 52 anni conquista il pubblico con il suo carisma e la sua storia avvincente. In un'epoca in cui i reality show dominano le nostre serate, Gardumi si distingue per il suo spirito imprenditoriale e la passione contagiosa. Scoprite come lo "zio Enry" sta ridefinendo il concetto di successo nel mondo moderno!

Ex imprenditore nella Cina degli anni d'oro, ex giornalista professionista di carta stampata e ora, a 52 anni, fenomeno mediatico dei social network, appena rientrato dal nuovo reality show Money Road, in onda su Sky: lui è Enrico Gardumi, classe 1973, detto lo zio Enry per il popolo del web. Charme da vendere, parlantina inesauribile,

