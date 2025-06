Dal Senato arriva il via libera definitivo al dl Sicurezza Ma è scontro in aula tra governo e opposizioni

Il Senato ha approvato definitivamente il decreto Sicurezza con 109 voti favorevoli, ma le tensioni tra governo e opposizioni sono palpabili. Questa legge segna un passo cruciale in un periodo di crescente preoccupazione per la sicurezza nei nostri territori. La protesta dei senatori del Partito Democratico evidenzia quanto questo tema sia divisivo. Riuscirà il governo a mantenere l'ordine senza compromettere i diritti civili? La questione rimane aperta.

Con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Sicurezza, già passato alla Camera. Il provvedimento, fortemente voluto dal governo, diventa così legge, ma non senza tensioni e forti contestazioni in aula. A marcare il dissenso, una protesta plateale messa in atto dai senatori di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, che si sono seduti a terra al centro dell’emiciclo all’avvio dei lavori, alzando cartelli con la scritta “Denunciateci tutti”. I gruppi di opposizione definiscono il decreto un “provvedimento paura”, accusato di reprimere il dissenso in tutte le sue forme, dalla resistenza passiva nei Cpr e nelle carceri al reato di blocco stradale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dal Senato arriva il via libera definitivo al dl Sicurezza. Ma è scontro in aula tra governo e opposizioni

