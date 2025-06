Dal ministro Salvini ad Amnesty International | il caso di Pescara riapre il dibattito sull' uso del taser

Il caso di Riccardo Zappone riapre il dibattito sull'uso dei Taser, coinvolgendo figure come il ministro Salvini e Amnesty International. Le indagini sono in corso e si attendono i risultati dell’autopsia, mentre la controversia sulla responsabilità di questa tragica morte si infittisce. È un momento cruciale per riflettere sulle norme di polizia e sui rischi connessi a queste tecnologie. La verità emergerà , ma intanto il quesito rimane: fino a che punto può essere sicuro l’uso di strumenti così potenti?

Le indagini sono in corso e si attendono i risultati sull’autopsia perché, al momento, di certezze sul fatto che Riccardo Zappone, il 30enne sentitosi male in questura e poi morto in ospedale, sia deceduto a causa del taser usato per fermarlo poche ore prima nel corso di una lite in strada, non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Dal ministro Salvini ad Amnesty International: il caso di Pescara riapre il dibattito sull'uso del taser

