Dal Brasile | Juventus su Antony | Calciomercato

La Juventus punta gli occhi su Antony, l'esterno brasiliano che sta facendo scalpore nel calciomercato. Questa mossa non è solo un rinforzo per le corsie d'attacco, ma segna anche un ritorno all'attenzione per i talenti sudamericani, in un trend che sta conquistando le big europee. In un panorama calcistico in continua evoluzione, il club bianconero potrebbe riscrivere le regole del gioco con questo acquisto. Rimanete sintonizzati!

Un nome nuovo per la Juventus: spunta l'idea Antony per le corsie d'attacco. L'indiscrezione rimbalza dal Brasile, i bianconeri si sarebbero messi sulle tracce dell'ala di proprietà del Manchester United, rinata durante l'esperienza in prestito al Betis. JUVENTUS SU ANTONY – Secondo quanto riferito da UOL Esporte infatti, la Juventus ha messo gli occhi su Antony, di ritorno ma solo di passaggio ai Red Devils: nonostante un contratto fino al 2027, l'ex Ajax non rientra nei piani della società e del tecnico Ruben Amorim, dunque si cerca una nuova soluzione in uscita in vista dell'estate.

