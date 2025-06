Dal bacio negato al processo in tribunale

Un bacio negato che si trasforma in un processo: il caso di Bagnacavallo mette in luce un tema caldo della nostra società. La delicatezza delle relazioni interpersonali e i confini del consenso sono al centro di un dibattito che coinvolge tutti noi. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale chiarire i segnali e rispettare le scelte altrui, per una convivenza più sana e consapevole. Riflessioni necessarie per il nostro tempo.

L’amicizia nata nel locale di Bagnacavallo dove lei lavorava, lo scambio dei numeri di cellulare, l’invito a cena, il regalo nel parcheggio davanti all’auto e il tentativo di baciarla. Tutto, per l’accusa, s’era trasformato in un tentativo di violenza sessuale. È il reato del quale è stato chiamato a rispondere un 46enne bagnacavallese difeso dall’avvocato Edy Guerrini nel processo che è entrato nel vivo ieri mattina davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Cecilia Calandra. Davanti ai tre giudici e al pm Angela Scorza, in particolare è stata sentita proprio la ragazza, una giovane della Bassa Romagna costituitasi parte civile con l’avvocato Alessandra Giovannini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal bacio negato al processo in tribunale

