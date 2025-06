Dai rave al blocco stradale dalla canapa light alle occupazioni | così il governo ha inventato 28 nuovi reati per decreto

Il governo ha lanciato un vero e proprio assalto alle libertà civili, introducendo 28 nuovi reati con il decreto Sicurezza. Dalla criminalizzazione dei rave ai blocchi stradali, passando per la canapa light, questa mossa si inserisce in un contesto di crescente repressione sociale. Ma cosa significa tutto ciò per i giovani e le loro forme di espressione? Un panorama inquietante che invita a riflettere sulla direzione della nostra società.

Undici nuovi reati e 11 aggravanti, totale 22. È il numero “ufficiale” di modifiche alla legge penale introdotte dal decreto Sicurezza, il provvedimento-bandiera approvato a inizio aprile in Consiglio dei ministri. Un profluvio di nuove fattispecie che si va ad aggiungere alle altre sei contenute in decreti legge precedenti, per un totale complessivo di ben 28 interventi in materia penale realizzati dal governo Meloni scavalcando il Parlamento. Il dato, contenuto nel dossier del Servizio studi del Senato – dove il testo è arrivato martedì per un passaggio-lampo – mostra ancora una volta il contrasto plateale tra le politiche del centrodestra e le promesse di depenalizzazione fatte a inizio mandato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio: finora infatti, come ha ricordato il Consiglio superiore della magistratura nel suo parere al dl Sicurezza, il governo ha cancellato un solo e unico reato, l’abuso d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dai rave al blocco stradale, dalla canapa light alle occupazioni: così il governo ha inventato 28 nuovi reati per decreto

