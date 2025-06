Dagli oggetti di uso comune alle armi Pfas sempre più ‘intoccabili’? Segui la diretta con Greenpeace

Dagli oggetti di uso quotidiano alle armi, i PFAS si fanno sempre più ‘intoccabili’, invisibili minacce che contaminano la nostra vita senza sosta. Segui la diretta con Greenpeace, un’occasione per scoprire come questi inquinanti eterni siano ovunque, dalla produzione di armi alle padelle antiaderenti, dall’acqua in bottiglia a quella del rubinetto. Un approfondimento imprescindibile con Giuseppe Ungherese, che svelerà cosa possiamo fare per difendere il nostro pianeta e la nostra salute. In qua...

Dalla produzione delle armi alle padelle antiaderenti, dall’acqua dei rubinetti a quella in bottiglia. L’approfondimento dedicato agli inquinanti eterni con Giuseppe Ungherese, responsabile della Campagna inquinamento di Greenpeace che risponderà alle domande dei lettori de ilfattoquotidiano.it, intervistato dalla giornalista Luisiana Gaita. In quali oggetti si trovano? I pfas sono tutti pericolosi? L’acqua potabile che arriva nelle nostre case è sicura? Si cercherà di far chiarezza anche sulla posizione ambigua mantenuta dall’Unione europea. Nel frattempo, aprono nuovi scenari – anche in vista della sentenza del processo sull’inquinamento causato dallo stabilimento Miteni di Trissino – sia la sentenza storica del Tribunale di Vicenza che riconosce il nesso tra l’esposizione prolungata ai Pfas e la morte di un ex operaio dello stabilimento Miteni, sia l’indagine interna dei vigili del fuoco sulla morte di quattro colleghi, tra il 2022 e il 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dagli oggetti di uso comune alle armi. Pfas sempre più ‘intoccabili’? Segui la diretta con Greenpeace

Segui queste discussioni su X

Dalle bici ai monopattini elettrici. È lungo l'elenco degli oggetti - circa 90 - che il Comune metterà all'asta sabato 10 maggio (ore 8.30) presso il magazzino comunale di via della Lontra 46, in zona Grotta Rossa. Ricavato a scopi benefici: https://comune.rimini Tweet live su X

Scantinando 2025 a Firenze: mercato del riuso in Piazza Bartali domenica 18 maggio Domenica 18/05 a Firenze torna Scantinando: in Piazza Bartali, dalle 9 alle 18, spazio al riuso con scambio e cessione gratuita di oggetti usati. Evento valido solo con bel te Tweet live su X