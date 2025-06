Dacorum Stilelibero Pallanuoto Serie C | Preganziol storico sesto posto mai così in alto!

La pallanuoto è uno sport di passione, strategia e adrenalina, e il Dacorum Stilelibero Preganziol è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia! Con un incredibile sesto posto in Serie C, mai così in alto, la squadra ha dimostrato che determinazione e lavoro di squadra possono portare a risultati straordinari. Andiamo a scoprire i momenti salienti di questa entusiasmante partita contro la Canottieri Bissolati!