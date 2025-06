Da Santo a Santo pedalare per la ricerca | la sfida di Fabio Celeghin

Da santo a santo, pedalare per la ricerca: una sfida che unisce speranza e determinazione. Fabio Celeghin, alla dodicesima edizione di questa maratona in bicicletta da Sanremo a Padova, ha percorso oltre 1200 chilometri per sostenere i centri di ricerca scientifica, raccogliendo quasi due milioni di euro. Un gesto di grande cuore, dedicato alla memoria di Giovanni Celeghin, scomparso nel 2011, e che ispira a credere nella forza della solidarietà.

La maratona in bici da Sanremo a Padova va oltre i 1200 chilometri del percorso. Giunto alla dodicesima edizione l'evento ha donato ai centri di ricerca scientifica quasi due milioni di euro. Il tutto nel segno di Giovanni Celeghin, scomparso per un tumore nel 2011. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Da Santo a Santo", pedalare per la ricerca: la sfida di Fabio Celeghin

