Da reietto a rivelazione | Gasp lo riprende e lo trasforma in un top

Da reietto a rivelazione: il talento dimenticato sta per tornare alla ribalta grazie all’intuizione di Gasperini. Mentre la Serie A si prepara a riscrivere le sue gerarchie, il ritorno di questo giocatore potrebbe essere la chiave per il riscatto della sua carriera e della Roma. In un calcio che premia sempre di più il lavoro dietro le quinte degli allenatori, chi sarà il prossimo a fare la differenza? La risposta è nell’aria!

Sembrava uscito dai radar, e invece sta per rientrare dalla porta principale. Gasperini ha messo gli occhi su di lui, e la Roma è pronta a riprenderselo. Ora però la Roma non è padrona del suo futuro (Foto: Ansa) – serieanews.com A volte basta soltanto l’allenatore giusto per rimettere insieme i pezzi. A Roma, Nicola Zalewski sembrava destinato a rimanere in un angolo, intrappolato tra rinnovi di contratto mai chiusi bene, rapporti freddi con gli allenatori e una fiducia mai davvero consolidata. Eppure, quando era sbucato fuori nella Roma di Mourinho, aveva fatto intravedere cose belle, anche più che belle: uno di quei ragazzi di cui si dice “futuribile”, parola tanto abusata quanto pesante da portarsi addosso. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Da reietto a rivelazione: Gasp lo riprende e lo trasforma in un top

