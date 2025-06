Da Porto Empedocle a Lampedusa con oltre 1 chilo di cocaina purissima nel cuscino | arrestato

Un viaggio per mare, un traghetto tra Porto Empedocle e Lampedusa, e nel cuscino di un passeggero un carico esplosivo: oltre 1 chilo di cocaina purissima nascosta tra le lenzuola. Un traffico internazionale che rischiava di alimentare l'illegalità sulle nostre coste, smascherato dalle forze dell'ordine. La scoperta scuote le acque della legalità, dimostrando come anche i viaggi apparentemente innocui possano celare pericoli invisibili.

Da Porto Empedocle a Lampedusa con il traghetto. E nel cuscino, sul quale verosimilmente aveva dormito in cabina, aveva un chilo e 100 grammi di cocaina. Non una o due dosi per uso personale, ma un grosso quantitativo di "roba" purissima che naturalmente sarebbe stata spacciata sulla maggiore.

