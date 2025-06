Da Milano a Venezia in un quarto d' ora Zaia presenta in Germania la tecnologia Hyper Transfer | Rivoluzionerà i trasporti

In un futuro non troppo lontano, Milano e Venezia potrebbero essere collegate in soli 15 minuti grazie alla straordinaria tecnologia Hyper Transfer. Presentato al salone Transport Logistic 2025 di Monaco, questo progetto promette di rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo. Immagina un'Italia in cui la mobilità è rapida ed efficiente, contribuendo a ridurre il traffico e l'inquinamento. Una vera e propria svolta per il settore dei trasporti!

Martedì 3 giugno è stato presentato ufficialmente al salone internazionale Transport Logistic 2025 di Monaco di Baviera il progetto Hyper Transfer, ormai pronto ad entrare nella sua fase operativa. Secondo quanto rivelato, si tratta di uno dei più ambiziosi sistemi di trasporto mai concepiti in. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Da Milano a Venezia in un quarto d'ora. Zaia presenta in Germania la tecnologia Hyper Transfer: «Rivoluzionerà i trasporti»

