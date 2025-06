Da Jebreal a Lerner e Morgantini | ecco i testimonial ultrà della piazza Pd-M5

Sabato, la piazza di San Giovanni si prepara a ospitare una manifestazione che promette scintille. Con nomi come Rula Jebreal e Gad Lerner sul palco, il messaggio è chiaro: non ci sarà spazio per compromessi. In un clima politico in fermento, i toni radicali risuonano forte, lasciando la minoranza e la Sinistra per Israele in allerta. Qual è il futuro della protesta? Scoprilo con noi!

Sul palco della piazza pro Pal convocata per sabato a San Giovanni, saliranno gli esponenti più radicali della protesta con la kefiah. Altro che compromessi. Una sequenza di nomi, che in queste ore sta facendo rabbrividire la minoranza e Sinistra per Israele. Si partirà con Rula Jebrael, il cui ultimo libro è un programma: “Genocidio”. Secondo la giornalista: “ la “dottrina” attuata dallo Stato ebraico nella Striscia tradisce regole e convenzioni costruite dopo la Seconda guerra mondiale”. In poche parole per Jebrael nessun dubbio: quello che sta commettendo Israele è un “genocidio coloniale”. Poi ci sarà spazio per l'ex eurodeputata di Rifondazione Luisa Morgantini, trattenuta per qualche ora dai militari israeliani in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Da Jebreal a Lerner e Morgantini: ecco i testimonial ultrà della piazza Pd-M5

Sarò a Milano lunedì 19 maggio alle ore 18:30 alla Libreria Rizzoli, per la prima presentazione del mio libro: “GENOCIDIO”. Mentre i massacri si intensificano a Gaza, ne parlerò con il collega @gadlernertweet Rizzoli Milano— Galleria Vittorio Emanuele II. Vi a Tweet live su X

