Da Inzaghi ai Mondiali | il calcio è sempre più un meccanismo della finanza saudita

Il calcio, da sempre un palcoscenico di emozioni e talenti, si trasforma in un intricato ingranaggio finanziario sotto l'egida saudita. Con l'inizio del calciomercato, l'annuncio che ha scosso il mondo del pallone è il trasferimento di Simone Inzaghi all’Al-Hilal. Un colpo clamoroso che non solo segna una nuova era per l'allenatore, ma anche per il calcio europeo, sempre più attratto dai petrodollari. Scopriamo insieme le implicazioni

Il calciomercato è appena iniziato, ma probabilmente abbiamo già avuto il primo grande colpo dell'estate 2025: il trasferimento di Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Non si tratta del primo grande nome del calcio europeo a firmare con un club della Saudi Pro League, ma di sicuro è un ingaggio storico. Inzaghi approda all'Al-Hilal da vice-campione d'Europa e a soli 49 anni, mentre è considerato uno dei tecnici emergenti del continente. Simone Inzaghi durante la finale di Champions League A persuaderlo a questa scelta ci sono innanzitutto i circa 25 milioni di euro a stagione che andrà a percepire nel Golfo.

