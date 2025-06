Da grillini a pentastellati… a grillini forse

Con la recente vittoria di Giuseppe Conte, i 5 Stelle si trovano a un bivio cruciale. Ma la vera domanda è: chi sono i nuovi “grillini”? In un’epoca in cui l'identità politica è sempre più fluida, il passaggio da un fondatore carismatico a una leadership nuova potrebbe segnare una svolta epocale. Questo cambio di guardia offre spunti interessanti su come i movimenti si evolvono nel tempo e sul potere dell'identità collettiva. Segui il cambiamento!

Da quando Giuseppe Conte, per dirla in politichese, ha vinto la sfida congressuale per il pieno controllo dei 5 Stelle contro lo stesso fondatore del movimento, un dubbio è sorto spontaneo: si potranno ancora definire con il termine 'grillini' gli esponenti di questo partito? In realtà, in molti abbiamo continuato a farlo meccanicamente, attribuendo all'espressione

