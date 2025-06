Da Francesco Borgonovo a Fausto Biloslavo | a Bettola torna il festival Radici e Identità

eventi più attesi per riscoprire le radici culturali e l’autenticità del nostro territorio. Da Francesco Borgonovo a Fausto Biloslavo, passando per momenti di riflessione e confronto, il festival si conferma come un palcoscenico vibrante di storie, passioni e identità. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere e riscoprire le proprie radici: il viaggio nella cultura inizia proprio qui.

Il Festival "Radici e Identità" - ideato dalla scrittrice Giusy Cafari Panico e dall’attore-regista Corrado Calda dell’Associazione Muselunghe Aps per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bettola - torna da venerdì 6 giugno con la sua terza edizione, confermandosi uno degli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Da Francesco Borgonovo a Fausto Biloslavo: a Bettola torna il festival "Radici e Identità"

Segui queste discussioni su X

Da Vatican News, per capire i legami di Prevost con Francesco, di cui fu per un periodo compagno di studi: Il 30 gennaio 2023 il Papa lo chiama a Roma come prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, Tweet live su X

#tagada Il commento di Francesco Borgonovo (La Verità) sulla trattativa: “Putin non tratta con Zelensky ma con gli Usa” Tweet live su X