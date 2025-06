Da due settimane non si riunisce il consiglio comunale ma per Zicari e Spataro ci sono tantissime questioni urgenti da trattare

Il consiglio comunale si è arenato da due settimane, ma la città non aspetta. I consiglieri Zicari e Spataro lanciano un appello al sindaco Miccichè: la questione rifiuti è sempre più critica e si prospetta una terza proroga. In un momento in cui la pulizia urbana è diventata un tema caldo, la cittadinanza merita risposte e azioni concrete. È tempo di tornare a far sentire la voce della comunità!

I consiglieri comunali Zicari e Spataro "ricordano" al sindaco Francesco Miccichè che il consiglio comunale non si riunisce da due settimane e che ci sarebbero tante questioni urgenti da trattare. "Rifiuti: ci si avvia verso la terza proroga - dicono Zicari e Spataro - con città sporca.

Giovedì si riunisce di nuovo ad una settimana dal "segnale" politico mandato da Fratelli d'Italia e Lega che non si sono presentati facendo mancare la maggioranza....

