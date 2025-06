Da Belve a Belve Crime Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti

Dopo il trionfo della quinta stagione di “Belve”, Francesca Fagnani torna con “Belve Crime”, uno spin-off che promette di svelare i lati più controversi e inquietanti del crimine italiano. In questa nuova avventura, la conduttrice si immerge nelle storie più torbide, portando alla luce verità nascoste e interrogativi irrisolti. Scopri cosa ha rivelato Francesca Fagnani intervistando Massimo Bossetti, un caso che ha diviso l’Italia e acceso discussioni senza fine.

Dopo il successo della quinta stagione di "Belve", debutta "Belve Crime", lo spin-off ideato e condotto da Francesca Fagnani.

