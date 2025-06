Da Andreoni a Pellegrini fino a Celentano Michela Glorio ha scelto i propri assessori

Michela Glorio ha scelto la sua squadra di assessori con determinazione, dando il via a un nuovo capitolo per Osimo. La neo sindaca si affida a figure di rilievo come Paola Andreoni, Mauro Pellegrini, Simonetta Tirroni e Jacopo Celentano, pronte a guidare la città verso un futuro di crescita e innovazione. Questa squadra rappresenta l’impegno di Glorio nel costruire un’amministrazione forte e inclusiva, pronta a rispondere alle sfide dei prossimi anni.