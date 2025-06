Da Amici al bacio con Jennifer Lopez | Ma da ragazzo venivo bullizzato La favola di Giuseppe Giofrè

Da ragazzo, Giuseppe Giofrè ha affrontato il bullismo, ma oggi è sotto i riflettori per un bacio da sogno con Jennifer Lopez agli American Music Awards. La sua storia è una straordinaria testimonianza di resilienza e determinazione, che si inserisce nel trend crescente di celebrazione della diversità e dell'autenticità. Scopri come un sogno può trasformarsi in realtà, ispirando tanti giovani a credere in se stessi.

Qualche giorno fa lo abbiamo visto baciare appassionatamente Jennifer Lopez sul palcoscenico degli American Music Awards. Quel ballerino dal fisico perfetto che spesso danza a petto nudo è Giuseppe Giofré, 32enne calabrese di Gioia Tauro e vincitore nel 2012 di Amici di Maria De Filippi.

