Da Alexander-Arnold a Huijsen a Tah I colpi già chiusi in vista del Mondiale per Club

Il calciomercato si accende con le stelle pronte a brillare nei Mondiali per club negli Stati Uniti. Da Alexander Arnold a Huijsen, passando per Tah, le trattative si svelano già alle battute finali. Il 1° giugno ha dato il via a una finestra speciale, ricca di movimenti strategici e colpi di scena. Scopriamo insieme i principali acquisti e cessioni che stanno scrivendo il futuro delle squadre coinvolte.

Il 1° giugno è iniziata la finestra speciale di calciomercato dedicata alle squadre impegnate nella competizione iridata in programma negli Stati Uniti. Ecco tutti i principali movimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Alexander-Arnold a Huijsen a Tah. I colpi già chiusi in vista del Mondiale per Club

Trent Alexander- Arnold, dopo sette anni al Liverpool, si trasferisce in Spagna dove indosserà la casacca del Real Madrid https://ukcalcio.com/2025/05/calciomercato-liverpool-trent-alexander-arnold-cede-alle-sirene-del-real-madrid/… Tweet live su X

Il Real Madrid ha già preso Hjusen e Alexander Arnold Il Liverpool Wirtz e Frimpong AI loro tifosi, che invidiano dannatamente, gli farei provare l’ebbrezza di tifare Milan per una sola sessione di mercato Tweet live su X