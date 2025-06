Cynthia Erivo sarà Gesù in Jesus Christ Superstar | polemiche a Hollywood

Cynthia Erivo sarà Gesù in una versione teatrale di Jesus Christ Superstar e la scelta dell' attrice britannica, l'acclamata strega Elphaba di Wicked accanto a Ariana Grande, ha scatenato l'ira di ambienti conservatori che l'hanno definita « blasfema » e « irrispettosa ». Erivo, che è nera e queer, apparirà nella produzione del musical cult di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice all'.

