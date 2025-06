CyberbullismoRoccella | ok Cdm contrasto

Il governo italiano fa un passo deciso contro il cyberbullismo, approvando un decreto legislativo che mira a proteggere i minori e promuovere un ambiente digitale più sicuro. Annunciato dalla ministra Eugenia Roccella in conferenza stampa, questo intervento rafforza le misure di prevenzione e contrasto, sottolineando l’impegno del Paese nella tutela delle giovani generazioni. Un risultato importante che si tradurrà in azioni concrete a tutela della loro innocenza e benessere online.

19.05 Il governo ha approvato il decreto legislativo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo Lo ha annunciato la ministra per la famiglia,le pari opportunità e la natalità,Eugenia Roccella,in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm. Il provvedimento rappresenta "un passo ulteriore nella tutela dei minori, in linea con l'impegno che il governo ha sempre speso su questo fronte.-ha spiegato Roccella- Saranno rafforzati gli strumenti per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it