Cyberbulli hikikomori tech-dipendenti | a Milano il centro Re Te che cura il disagio giovanile Ecco cos’è

Nel cuore di Milano, il centro Re.Te si erge come un rifugio per i giovani in difficoltà, un luogo dove vulnerabilità diventa forza. Con arredi accoglienti e un'atmosfera calda, il centro affronta il crescente fenomeno dei cyberbulli e degli hikikomori, rispondendo a una necessità sociale urgente. Qui, gli adolescenti possono finalmente sentirsi ascoltati e supportati, in un contesto che promuove la resilienza e la connessione umana. Scopri come il cambiamento parte da un abbr

Milano – Come una seconda casa. Gli arredi hanno colori tenui, le poltrone sono dei sacchi che invitano ad abbandonarsi. A lasciarsi andare in tutti i sensi, mettendosi nelle mani di chi è pronto ad ascoltare. Con questo spirito è nato il centro Re.Te, dedicato al recupero terapeutico dei giovani che manifestano disagi, senza farli sentire pazienti ma semplicemente persone. A pochi passi da via Melchiorre Gioia, ha iniziato ad essere attivo ancora prima di aprire, e in pochi mesi – da febbraio a oggi – ha già trattato 35 casi di preadolescenti, adolescenti e giovani adulti in difficoltà. “In cima alle priorità avevamo messo i problemi dovuti alla dipendenza tecnologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cyberbulli, hikikomori, tech-dipendenti: a Milano il centro Re.Te, che cura il disagio giovanile. Ecco cos’è

