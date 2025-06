Cuore in gabbia | liberarsi dal legame narcisistico

Sei bloccato in una relazione che ti fa sentire un cuore in gabbia? L'evento gratuito che stai cercando ti guiderà a liberarti dai legami narcisistici, esplorando il profondo legame tra narcisismo e dipendenza affettiva. Scoprirai perché è così difficile dire basta e come riconoscere i segnali d’allerta. Non perdere l’opportunità di riprendere in mano la tua vita e ricominciare a volerti bene!

Alcuni legami emotivi possono essere intensi, dolorosi e basati su manipolazione, dipendenza affettiva e cicli di idealizzazione e svalutazione. In questo evento gratuito affronteremo insieme:? La relazione tra narcisismo e dipendenza affettiva? Perché è così difficile lasciare andare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Cuore in gabbia: liberarsi dal legame narcisistico"

