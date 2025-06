Cuoco ritenuto confidente dei carabinieri e ucciso su ordine di Bidognetti | 3 condanne

Un delitto che riporta alla luce l'oscuro intreccio tra criminalità e giustizia. L'omicidio di Attilio Mottola, cuoco e presunto confidente dei carabinieri, ha segnato la lotta contro il silenzio omertoso della camorra. Con le recenti condanne, la giustizia cerca di fare breccia in un sistema che si nutre di paura. Un monito per chiunque osi sfidare il potere mafioso: il coraggio ha un prezzo.

Cinquantuno anni di reclusione complessivi. Sono quelli inflitti ai tre responsabili dell'omicidio di Attilio Mottola, di Parete, avvenuto nell'ottobre del 2005, perché ritenuto un confidente delle forze dell'ordine. Il gup Fabrizio Fiore del tribunale di Napoli ha inflitto 16 anni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cuoco ritenuto "confidente" dei carabinieri e ucciso su ordine di Bidognetti: 3 condanne

