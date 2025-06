“Cucina crack per noi o pubblichiamo il video” | il ricatto a Michael Carturan sequestrato a New York

Un inquietante episodio di cronaca nera si intreccia con il crescente fenomeno delle gang metropolitane. Michael Carturan, 28enne di Rivoli, è stato sequestrato a New York e costretto a cucinare crack. Questo caso mette in luce non solo la vulnerabilità dei giovani, ma anche l'ombra sempre più presente della criminalità organizzata nelle grandi città . È un rischio che molti affrontano, ma che pochi conoscono appieno. La verità è agghiacciante e merita attenzione.

Un filmato ottenuto dalla testata TMZ getta nuova luce sul sequestro del 28enne di Rivoli Michael Valentino Teofrasto Carturan, mostrando una scena inquietante girata durante i giorni di prigionia a New York. Il giovane sarebbe stato costretto a cucinare crack in una friggitrice elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ride e cucina crack in una friggitrice ad aria, tutti i dubbi sul racconto del turista italiano sequestrato e torturato a New York - Un racconto agghiacciante che ha scosso l'Italia e il mondo, ma è davvero tutto vero? La storia di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il giovane sequestrato a New York, solleva interrogativi non solo sulla veridicità dei fatti, ma anche sulle dinamiche della narrazione nell'era dei social media.

