CTP Taranto | al via la manifestazione d’interesse per la nomina di un nuovo consigliere d’amministrazione

Nuove opportunità per il futuro del trasporto pubblico a Taranto! La CTP Taranto ha aperto le porte a una manifestazione d'interesse per la nomina di un nuovo consigliere d'amministrazione. Questa è l'occasione perfetta per chi desidera contribuire attivamente al miglioramento dei servizi nella provincia ionica. Se hai idee innovative e una passione per lo sviluppo urbano, non perdere l’opportunità di fare la differenza. Scopri di più!

Tarantini Time Quotidiano La CTP Taranto, azienda di trasporto pubblico locale attiva principalmente nella provincia ionica, ha avviato ufficialmente il procedimento per la nomina di un nuovo consigliere d’amministrazione. Lo scorso 3 giugno 2025, infatti, è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda un avviso di manifestazione d’interesse rivolto a tutti coloro che desiderano candidarsi per ricoprire l’incarico, a seguito delle dimissioni del precedente amministratore. L’iniziativa è nata su proposta del neopresidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, durante l’ultima assemblea dei soci dell’azienda. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - CTP Taranto: al via la manifestazione d’interesse per la nomina di un nuovo consigliere d’amministrazione

