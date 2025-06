Crosetto | Il pericolo è Putin la difesa europea non esiste ma serve ora

In un mondo dove le grandi potenze dettano legge, il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un allarme: l'Europa è vulnerabile. La minaccia russa si fa sempre più concreta e la nostra sicurezza è appesa a un filo. È ora di riscrivere le regole del nostro approccio alla difesa. L'epoca delle democrazie forti sembra un lontano ricordo. È tempo di agire, non solo di parlare. Siamo pronti per la sfida?

“Viviamo nell’epoca delle grandi potenze, non delle grandi democrazie”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a Milano, ha delineato un quadro inquieto del presente e del futuro: un’Europa impreparata a difendersi, un equilibrio che si regge su un filo, e la pace che ormai non è più garantita. Al centro, la minaccia russa, la lentezza delle democrazie e l’urgenza di rafforzare le strutture militari continentali. Crosetto ha avvertito: “Basta un uomo per sconvolgere il mondo”, sottolineando che “se la guerra in Ucraina non è ancora finita è solo perché Putin ha scelto di non fermarsi ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crosetto: “Il pericolo è Putin, la difesa europea non esiste ma serve ora”

Segui queste discussioni su X

L’attentato avvenuto a Washington davanti al “Jewish Museum” è un atto di antisemitismo, non solo violento fino alla morte, ma pericoloso e subdolo nel messaggio che lancia a tutto il Mondo: gli ebrei “devono” avere paura di uscire da soli, inermi e felici, per Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Crosetto: “Il pericolo è Putin, la difesa europea non esiste ma serve ora”

Secondo thesocialpost.it: “Viviamo nell’epoca delle grandi potenze, non delle grandi democrazie”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a Milano, ha delineato un ...

Live In Milano 2025, Crosetto: "Solo Putin e Netanyahu possono fermare le guerre"

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Live In Milano 2025, Crosetto: 'Solo Putin e Netanyahu possono fermare le guerre' ...

Crosetto: “Ragioniamo su una nuova leva militare flessibile”/ “E5 rivoluzionerà la Difesa UE”

Segnala ilsussidiario.net: La difesa italiana ed europea va riformata: questo è l'obbiettivo del ministro Guido Crosetto e delle riunioni degli E5 ...