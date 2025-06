Crosetto | abbandonare illusione di pace garantita per sempre

In un mondo sempre più instabile, il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un allarme chiaro: la pace duratura è una chimera. Durante i festeggiamenti per il 2 giugno, ha sottolineato la necessità di rimanere vigilanti contro le minacce esterne. Questo messaggio si inserisce in un contesto globale di crescente tensione geopolitica, invitando tutti a riflettere sulla vera natura della sicurezza. La domanda sorge spontanea: siamo pronti a fare davvero la nostra parte?

Crosetto: “abbandonare l’illusione di una pace garantita per sempre” In occasione dei festeggiamenti per il 2 giugno, sul tema dei pericoli esterni è intervenuto anche il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto: “Occorre, purtroppo, abbandonare l’illusione di una pace garantita per sempre, difendendosi dalle minacce esterne e da quegli attori globali che considerano un orpello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: “abbandonare illusione di pace garantita per sempre”

