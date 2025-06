Crollo Hamilton bye bye Ferrari | la fine è già scritta

Il GP di Spagna segna un punto di svolta per Lewis Hamilton, simbolo di un’epoca che potrebbe chiudersi. La Ferrari, con il suo carico di aspettative, guarda incredula mentre il campione sembra annunciare il suo ritiro. Ma questo è solo il riflesso di una Formula 1 in evoluzione, dove le nuove generazioni stanno prendendo il sopravvento. Un appello a non perdere mai di vista il futuro, che si tinge di nuova speranza.

Hamilton, blackout in pista e futuro incerto: “Siamo crollati fin dal principio. Ora voglio solo tornare a casa”. Parole che sanno già di addio per sette volte campione del mondo. Il volto tirato, lo sguardo assente. Quando Lewis Hamilton ha raggiunto i microfoni della stampa al termine del GP di Spagna, il suo tono di voce diceva molto più delle parole. La Ferrari numero 44 ha chiuso solo al sesto posto in una domenica che doveva essere di rilancio e che invece ha ribadito una verità sempre più difficile da ignorare: la sua stagione, fin qui, è un enigma irrisolto. Siamo crollati fin dal principio – ha ammesso il sette volte campione del mondo – Non ho mai avuto il passo, e già nei primi giri non ero sicuro di dove stessimo andando. 🔗 Leggi su Sportface.it

