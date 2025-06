Crollo all’improvviso strage di bambini | almeno 11 sono morti così tragedia immensa

Una tragedia straziante scuote il nord della Nigeria: un crollo improvviso ha portato via la vita di almeno 11 bambini. Un cratere silenzioso testimonia un dolore inaccettabile, in un contesto già segnato da difficoltà sociali e crisi umanitarie. Questo evento mette in luce l'urgenza di investire nella sicurezza delle comunità vulnerabili. Non possiamo rimanere indifferenti: è tempo di agire per proteggere le generazioni future.

Nel punto esatto in cui la terra ha ceduto, adesso c’è solo un vuoto. Un cratere scuro, fangoso, circondato dal silenzio irreale del dopo. Non ci sono più le voci, i richiami, le risate e i lamenti. Solo il ricordo — umido, vischioso — di un lavoro che non avrebbe dovuto esistere. Siamo nel nord della Nigeria, vicino al villaggio di Yardoka, nello stato di Bauchi, dove undici bambini hanno perso la vita ieri, sepolti dal crollo della fossa nella quale erano impegnati a scavare fango per la produzione artigianale di mattoni. Altri sette sono rimasti feriti, alcuni in condizioni gravi. Avevano tra i quattro e i nove anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crollo all’improvviso, strage di bambini: almeno 11 sono morti così, tragedia immensa

Segui queste discussioni su X

Paura a venezia,crolla un grosso leccio:12 feriti di cui 2 gravi,una mamma in terapia intensiva. Il tronco si è spezzato all’improvviso intrappolando alcuni passanti che stavano attraversando piazzale Roma. La 39enne era seduta su un muretto con due figlie di Tweet live su X

La pianta, con un tronco di notevoli dimensioni, si è staccata all'improvviso da un'aiuola in Piazzale Roma, nella zone cosiddetta dei 'tre ponti' #venezia #crollo #albero #feriti #grave #incidente pianta Tweet live su X

#AlberiRibelli a Roma: Un pino crolla di notte sfiorando una tragedia, ma è solo l'inizio? ### Il Cedimento Improvviso a Parco Nemorense Immaginatevi una tranquilla serata estiva: un enorme pino si schianta all'improvviso su una panchina affollata de… Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Crollo a Scampia: tre vittime e 12 feriti, 7 sono bambini: morta in ospedale una delle donne ferite

Secondo msn.com: La presidente del Parlamento Ue Metsola: “Il mio pensiero alle vittime del crollo di Scampia” "Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti - molti dei quali bambini - del ...

Crollo a Scampia: tre vittime e 12 feriti, 7 sono bambini: morta in ospedale una delle donne ferite

Segnala rainews.it: Dei 12 feriti 3 sono gravi ma stabili: una donna, in rianimazione al Cardarelli e due bambine di quattro e sette anni ricoverate all'ospedale Santobono insieme ad altre cinque minori. Le due ...

Crollo a Scampia, due dei sette bambini feriti alla Vela Celeste sono ricoverati in gravissime condizioni

Come scrive fanpage.it: Lottano tra la vita e la morte due dei sette bambini rimasti feriti nel crollo della Vela Celeste di Scampia avvenuto nella notte di lunedì 22 luglio: si tratta di due bambine di 7 e 4 anni che ...