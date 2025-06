Croce Rossa nuovo presidente Maggi alla guida di Sant’Angelo

La Croce Rossa di Sant’Angelo in Vado si rinnova con l'elezione di Americo Maggi come nuovo presidente. Questo cambiamento, in un contesto di crescente attenzione verso il volontariato e la solidarietà, segna una nuova era per il comitato. Maggi, con la sua visione, punta a rafforzare i servizi nella regione, rispondendo così alle crescenti esigenze della comunità. Un passo importante che potrebbe ispirare altre realtà associative a seguire l'esempio!

Il Comitato di Croce Rossa di Sant’Angelo in Vado, che opera in tutto l’entroterra comprendendo le valli del Metauro e del Foglia, ha un nuovo presidente. Dopo l’election day del 25 maggio scorso e i tempi associativi per sciogliere le riserve ora è finalmente ufficiale: il presidente del nucleo vadese sarà Americo Maggi mentre il Consiglio Direttivo sarà composto da Chiara Bassi che avrà anche la carica di vice presidente, Daniela Bernardini, Patrizia Lattanzi e Veronica Pazzaglia come rappresentante della componente giovanile. Si chiude così una lunga fase di commissariamento, guidata da Maurizio Coracci, che con la sua opera aveva fatto in modo che l’associazione potesse arrivare all’appuntamento elettorale in buona salute dal punto di vista economico e gestionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Croce Rossa, nuovo presidente. Maggi alla guida di Sant’Angelo

Contenuti che potrebbero interessarti

Gaza, il convoglio della Croce Rossa che trasporta l’ostaggio liberato da Hamas - Il convoglio della Croce Rossa ha portato alla liberazione di un soldato israeliano-americano, tenuto in ostaggio da Hamas per oltre 19 mesi.

Segui queste discussioni su X

La giornata di oggi è stata un misto di emozioni, entusiasmo, orgoglio. Mani strette, passi di umanità, applausi, sorrisi, gioia. Una giornata iniziata alle otto di mattina al piazzale Numa Pompilio, proseguita ai Fori imperiali, poi alla Caserma Luigi Pierantoni, ed i Tweet live su X

#2giugno #CRI #FestadellaRepubblica #Roma Sede Ispettorato Nazionale del Corpo Militare volontario della #CRI per ringraziare - come ogni anno - i Corpi ausiliari delle #ForzeArmate Il Corpo militare e le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, Tweet live su X

Oggi ho avuto il piacere di parlare con il Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Scandiano; ho voluto complimentarmi per i gesti e le manovre, effettuati da due Volontari CRI che hanno salvato la vita ad una donna. Mi ha molto colpito che il Co Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Saccani Vezzani è il nuovo presidente della Croce rossa

Da msn.com: Nuovi vertici alla Croce rossa di Novellara. Gli iscritti hanno votato il nuovo comitato direttivo. Da tempo era ipotizzato ...

Croce Rossa Basilicata, Quagliano confermato presidente

Scrive msn.com: Michele Quagliano è stato confermato per i prossimi quattro anni alla guida del Comitato regionale della Basilicata della Croce Rossa. (ANSA) ...

Gianni Valsania riconfermato presidente della Croce Rossa di Cuneo

Scrive cuneocronaca.it: Gianni Enzo Valsania, classe 1953, bancario in pensione, è stato rieletto Presidente del Comitato per il suo secondo mandato, ottenendo il consenso del 51,68% dei votanti avendo la meglio sull’altro ...