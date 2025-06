Croce Rossa Milano rafforza la governance con Claudia Granati Buccellati e Luigi Roth

La Croce Rossa di Milano compie un passo strategico verso un futuro più solidale con l'ingresso di Claudia Granati Buccellati e Luigi Roth nel consiglio direttivo. In un contesto globale caratterizzato da incertezze e disuguaglianze crescenti, questa scelta non è solo una mossa organizzativa, ma un segnale forte di ripresa e impegno. La governance si trasforma per affrontare le sfide del presente e costruire un domani migliore.

La Croce Rossa di Milano rafforza la sua governance con l'ingresso nel consiglio direttivo dell'imprenditrice Claudia Granati Buccellati e di Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, di Equita Sim e di Equita Capital Sgr. "In un'epoca come quella che stiamo attraversando, segnata da conflitti, povertà emergenti e rischi dovuti al cambiamento climatico, c'è molto bisogno di chi si prende cura degli altri. In modo professionale, con una lunga tradizione ed esperienza. E c'è bisogno di partecipazione, di aderire alle cause al servizio dell'umanità. Per questo siamo lieti e orgogliosi, Claudia Buccellati e io, di essere cooptati tra i Consiglieri del Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana.

