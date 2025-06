Cristiano Ronaldo la Fluminense fa un sondaggio | ecco la risposta di CR7

Il nome di Cristiano Ronaldo ancora una volta in prima pagina, questa volta tra le voci che infiammano il calcio brasiliano. Il presidente della Fluminense, Mario Bittencourt, ha svelato l’interesse dei brasiliani per il portoghese, alimentando le speranze dei tifosi e i rumors sul suo futuro. Ma cosa riserverà il destino di CR7? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi di questa intrigante vicenda calcistica.

Il presidente della Fluminense Mario Bittencourt ha ammesso l’interesse dei brasiliani per Cristiano Ronaldo: la sua risposta Il futuro di Cristiano Ronaldo resta al centro delle speculazioni, con il suo contratto con l’Al-Nassr in scadenza il 30 giugno e nessun rinnovo ancora ufficializzato. Tra le ipotesi circolate, si era parlato di un possibile trasferimento a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo, la Fluminense fa un sondaggio: ecco la risposta di CR7

