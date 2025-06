Cristiano Ronaldo infinito | 937 gol in carriera! Il portoghese è sempre più una leggenda senza tempo

Cristiano Ronaldo, il fenomeno senza età, continua a incantare milioni di tifosi con la sua incredibile ambizione e talento. Con 937 gol all’attivo, si conferma una leggenda vivente del calcio internazionale. A 40 anni, il portoghese dimostra che la passione e il duro lavoro sono più forti di qualsiasi limite temporale. La sua carriera è un inno alla perseveranza e all’eccellenza, scrivendo un’altra pagina memorabile nel libro della storia sportiva mondiale.

Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio. A 40 anni, l'attaccante portoghese ha raggiunto l'incredibile traguardo di 937 gol in carriera, dimostrando che il tempo non ne scalfisce la grandezza. Nonostante l'età, il fuoriclasse di Madeira

si inventa una magia col mancino a giro contro la quale ter Stegen non può nulla. Cinque minuti più tardi arriva la rete decisiva di Cristiano Ronaldo, su assist di Nuno Mendes ? Tweet live su X

Cristiano Ronaldo verso l'addio all'Al-Nassr: "Capitolo finito". Può giocare al Mondiale per Club https://calciomercato.com/news/cristiano-ronaldo-verso-l-addio-all-al-nassr-capitolo-finito-puo-giocare-al-mondiale-per-club-34178… Tweet live su X

