Cristian Brenna è morto È stato campione e allenatore di arrampicata sportiva

Cristian Brenna, campione e allenatore di arrampicata sportiva, ci lascia improvvisamente a 54 anni durante un'escursione nel cuore delle Dolomiti. La sua passione per le montagne e la sua abilità come guida alpina lo avevano reso un punto di riferimento nel mondo dell'alpinismo. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutti coloro che hanno condiviso con lui l’amore per la montagna e l’avventura. Un ricordo indelebile di un uomo che ha vissuto per scalare sempre più in alto.

Cristian Brenna, 54 anni, residente ad Arco (Trento) e originario di Bollate (Milano), è morto nella tarda mattinata di martedì 3 giugno durante un'escursione sulla Cresta del Monte Biaina, nell'Alto Garda. Si trovava a 1.350 metri d'altezza. La caduta fatale L'uomo era guida alpina e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cristian Brenna è morto. È stato campione e allenatore di arrampicata sportiva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tragedia del Monte Biaina, la vittima è il mito del climbing Cristian Brenna - La comunità alpinistica piange la perdita di Cristian Brenna, un'icona del climbing italiano, tragicamente scomparso sul monte Biaina.

Segui queste discussioni su X

Tragico addio a Cristian Brenna: muore sul Monte Biaina http://dlvr.it/TL8ShD Tweet live su X

CristianBrenna Tweet live su X